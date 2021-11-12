Молодежная сборная России на своем поле сыграет против сверстников из Словакии в 5-м туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы С пройдет 12 ноября 2021 года на стадионе «Арена Химки». Начало — в 20:00 мск. Россия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия U21

В июне подопечные Михаила Галактионова провели контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).

В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).

Затем российская команда на своем поле обыграла сборную Северной Ирландии (1:0) и на выезде разгромила команду Литвы (3:0)

В турнирной таблице группы С лидирует Испания, с 12 очками после 4 туров. Вторую позицию занимает Россия (9 очков).

Словакия U21

В июне словаки в товарищеских матчах уступили сверстникам из Австрии (1:2) и разгромили команду Финляндии (4:0).

Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а в последнем матче словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

Словаки отстают от россиян на 3 балла, от испанцев — на 6. Матч с Россией едва ли не последняя возможность вернуться в серьезную борьбу за одну из двух первых позиций.

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 3.80, а на победу Словакии — 4.50.

На своем поле в кампании россияне не потеряли ни одного очка и не пропустили ни одного мяча. Последнее домашнее поражение россияне потерпели в сентябре 2018 года.

У Словакии два поражения в трех последних матчах — оба выездные. Прогнозируем , что сборная России не проиграет дома.