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    Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?

    Россия U21 — Словакия U21. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U21 — Словакия U21
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    Сборная России
    Молодежная сборная России на своем поле сыграет против сверстников из Словакии в 5-м туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы С пройдет 12 ноября 2021 года на стадионе «Арена Химки». Начало — в 20:00 мск. Россия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 12 Ноября 2021 года
    Россия U21
  • Москва
    •  Россия U21 20:00 Словакия U21 Словакия U21
  • Братислава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    Россия U21

    В июне подопечные Михаила Галактионова провели контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).

    В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).

    Затем российская команда на своем поле обыграла сборную Северной Ирландии (1:0) и на выезде разгромила команду Литвы (3:0)

    В турнирной таблице группы С лидирует Испания, с 12 очками после 4 туров. Вторую позицию занимает Россия (9 очков).

    Словакия U21

    В июне словаки в товарищеских матчах уступили сверстникам из Австрии (1:2) и разгромили команду Финляндии (4:0).

    Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

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    • Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а в последнем матче словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

    Словаки отстают от россиян на 3 балла, от испанцев — на 6. Матч с Россией едва ли не последняя возможность вернуться в серьезную борьбу за одну из двух первых позиций.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 3.80, а на победу Словакии — 4.50.

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    На своем поле в кампании россияне не потеряли ни одного очка и не пропустили ни одного мяча. Последнее домашнее поражение россияне потерпели в сентябре 2018 года.

    У Словакии два поражения в трех последних матчах — оба выездные. Прогнозируем , что сборная России не проиграет дома.

    Словаки забивали в трех из четырех матчей, а россияне — во всех. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.84.

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    Россия U21 — Словакия U21: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
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