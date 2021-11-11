Румыния — Исландия: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Румыния» занимает 2 место с 13 очками, «Исландия» — 5 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Исландия» — «Румыния» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Румыния» — «Исландия». Коэффициент ставки — 2.08.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Румыния»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Румыния — Исландия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам