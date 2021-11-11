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    Румыны не отдадут вторую строку

    Румыния — Исландия. Прогноз, ставка (к. 2.08) на отбор ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Исландия
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    Янис Хаджи
    11 ноября в девятом туре отбора к ЧМ-2022 сборная Румынии в Бухаресте на стадионе «Стяуа» сыграет с национальной командой Исландия. Начало запланировано на 22:45 по мск. Румыния — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 11 Ноября 2021 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 22:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.55
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    Румыния

    Сборная Румынии ведет борьбу с Арменией и Македонией борьбу за вторую строку. За два тура до финиша она идет второй, но преследователи находятся на расстоянии всего одного балла.

    За всю турнирную дистанцию «желтые» добились четырех викторий, трижды они уходили с поля поверженными и раз сыграли вничью, разница мячей составляет 11:8.

    В прошлом месяце румыны провели два поединка. Сперва они проиграли на выезде сборной Германии со счетом 1:2, после чего они на своей территории минимально одолели армян — 1:0.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    На своем поле в текущем квалификационном цикле Румыния добилась трех викторий и раз была повержена, уступив только немцам.

    Исландия

    Национальная команда Исландии данный же отборочный цикл провалила и вряд ли выше пятого места в группе поднимется.

    За восемь проведенных встреч у «викингов» на счету только две виктории (обе над Лихтенштейном), два раза они сыграли вничью и четыре игры проиграли, забили 11 мячей, пропустили на пять больше.

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    В прошлом месяце они на своей территории расписали мировую с армянами 1:1, а также переиграли лихтенштейнцев 4:0. Причем этим выигрышем исландцы прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграли при трех ничьих.

    На выезде в данном отборочном цикле Исландия дважды терпела фиаско и раз победила, разгромив Лихтенштейн.

    Между собой эти сборные провели четыре встречи, три из которых выиграли румыны и раз победили исландцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Шотландии предлагают — 1.66.

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    На викторию Исландии дают — 5.90, ничья оценена — в 3.96.

    В свете борьбы за вторую строку, румыны ну ни как не могут терять очки в этой игре. Ожидаем, что хозяева выиграют в данной встрече и сделают это без особых приключений.

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    Румыния — Исландия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Румыны не отдадут вторую строку
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