Гвардиол: Хорватия не должна терять голову, это ключ к успеху

Защитник сборной Хорватииподелился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

«Времени на подготовку к матчу было не так много, но мы готовы к новым победам.

Мы можем ожидать наличия мотивированного соперника, но я убежден, что это не помешает нам набрать три очка против Мальты.

Я не играл в Руевице, но нам определенно понадобится терпение. Мы не должны терять голову, это ключ к завтрашней игре.

Мы знаем, что в последних двух играх нам нужно набрать шесть очков для прямого попадания на чемпионат мира в Катаре, но мы не чувствуем давления, потому что все еще зависим от самих себя.

Важнее всего то, как мы выйдем на матч с Мальтой, потому что мы знаем, что должны набрать три очка», — цитирует Гвардиола Sport24.

Матч Мальта — Хорватия состоится 11 ноября. Начало — в 22:45 мск.