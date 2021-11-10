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    Гвардиол: Хорватия не должна терять голову, это ключ к успеху

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    Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    «Времени на подготовку к матчу было не так много, но мы готовы к новым победам.

    Мы можем ожидать наличия мотивированного соперника, но я убежден, что это не помешает нам набрать три очка против Мальты.

    Я не играл в Руевице, но нам определенно понадобится терпение. Мы не должны терять голову, это ключ к завтрашней игре.

    Мы знаем, что в последних двух играх нам нужно набрать шесть очков для прямого попадания на чемпионат мира в Катаре, но мы не чувствуем давления, потому что все еще зависим от самих себя.

    Важнее всего то, как мы выйдем на матч с Мальтой, потому что мы знаем, что должны набрать три очка», — цитирует Гвардиола Sport24.

    Матч Мальта — Хорватия состоится 11 ноября. Начало — в 22:45 мск.

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