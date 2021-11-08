СМИ: «Торино» работает над арендой Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Торино», сообщает Torino Granata.

Наставник туринского клуба Иван Юрич готов расстаться с ветеранами команды Даниэле Базелли и Томасом Ринконом, чтобы усилить среднюю линию игроком сборной России.

Специалист считает, что 26-летний футболист способен улучшить работу команды между линиями и добавить скорости.

По данным источника, спортивный директор «Торино» Давиде Вагнати уже работает над переходом Миранчука. Вероятно, это будет аренда с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, его контракт действует до лета 2024-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук провел 8 матчей и сделал результативную передачу.