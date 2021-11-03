Роналду: В концовке матча с «Аталантой» нам немного повезло, но это футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед»прокомментировал выездную ничью с(2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португалец оформил дубль в этом матче, забив второй гол в компенсированное время и позволив «МЮ» уйти от поражения.

«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. В концовке нам немного повезло, но это футбол.

Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше», — сказал игрок в беседе с BT Sport.