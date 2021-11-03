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    Роналду: В концовке матча с «Аталантой» нам немного повезло, но это футбол

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал выездную ничью с «Аталантой» (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португалец оформил дубль в этом матче, забив второй гол в компенсированное время и позволив «МЮ» уйти от поражения.

    «Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. В концовке нам немного повезло, но это футбол.

    Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше», — сказал игрок в беседе с BT Sport.

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