Вейналдум: ПСЖ будет бороться с «Лейпцигом» до конца

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 4-го тура Лиги чемпионов против

В матче 3-го тура парижане победили «быков» на своем поле со счетом 3:2.

«Они уже показали на нашем поле, насколько хороши. Они доминировали в матче, а потом мы забили два гола, но это было непросто.

Я думаю, что "Манчестер Сити" и "Брюгге" тоже увидели, как тяжело играть против "Лейпцига". Они могут совершать великие дела и будут делать все, чтобы показать то, что они умеют.

Так что предстоит очень сложный матч, в том числе и потому, что "Лейпциг" будет играть дома. Нам придется показать очень хороший уровень мастерства, чтобы победить», — цитирует Вейналдума «Спорт-Экспресс».

Также полузащитник рассказал об обстановке в парижской команде.

«Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы была очень хорошая связь между игроками.

В команде царит отличный командный дух, и я думаю, что это необходимо, если хотим далеко пройти. С "Лейпцигом" будем бороться до конца», — добавил Вейналдум.

«ПСЖ» в группе А Лиги чемпионов занимает первое место, набрав 7 очков в 3 матчах.