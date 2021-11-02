ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом»Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии
  • 19:55
    • Хавертц сыграет в атаке «Челси» против «Мальме»
  • 20:12
    • «Вольфсбург» и «Зальцбург» назвали стартовые составы
  • 19:44
    • «Сочи» сыграет с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России
  • 15:51
    • Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022
  • 15:39
    • Месси выбыл на неопределенный срок
    Все новости спорта

    Вейналдум: ПСЖ будет бороться с «Лейпцигом» до конца

    Футбол ПСЖ Футбол Франции Футбол Германии РБ Лейпциг Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    Жоржиньо Вейналдум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоржиньо Вейналдум

    В матче 3-го тура парижане победили «быков» на своем поле со счетом 3:2.

    «Они уже показали на нашем поле, насколько хороши. Они доминировали в матче, а потом мы забили два гола, но это было непросто.

    Я думаю, что "Манчестер Сити" и "Брюгге" тоже увидели, как тяжело играть против "Лейпцига". Они могут совершать великие дела и будут делать все, чтобы показать то, что они умеют.

    Так что предстоит очень сложный матч, в том числе и потому, что "Лейпциг" будет играть дома. Нам придется показать очень хороший уровень мастерства, чтобы победить», — цитирует Вейналдума «Спорт-Экспресс».

    Также полузащитник рассказал об обстановке в парижской команде.

    «Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы была очень хорошая связь между игроками.

    В команде царит отличный командный дух, и я думаю, что это необходимо, если хотим далеко пройти. С "Лейпцигом" будем бороться до конца», — добавил Вейналдум.

    «ПСЖ» в группе А Лиги чемпионов занимает первое место, набрав 7 очков в 3 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Барселона» проиграет в Киеве?
  • «Динамо» К — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры