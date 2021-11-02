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    Маркизио: «Зенит» будет играть с «Ювентусом» намного смелее, чем в Петербурге

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио высказал мнение об ответном матче команд в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клаудио Маркизио
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    Клаудио Маркизио

    Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

    «Это будет уже другая игра. Дома "Зенит" действовал от обороны, но сейчас они одержали две важные победы в чемпионате и стали гораздо увереннее в себе.

    Они сделают все, чтобы занять второе место, поэтому будут играть намного смелее.

    За последние годы "Юве" сильно изменился и несколько утратил свою ДНК: бороться за каждый мяч и никогда не сдаваться.

    После неудачного старта "бьянконери" нашли определенный баланс, но так и не обрели настоящую идентичность. Аллегри постоянно меняет схемы и еще не нашел свой стартовый состав.

    Следующий шаг — начать прибавлять, но пока этого не происходит. "Юве" страдает против команд, играющих в высоком темпе», — приводит слова игрока Gazzetta dello Sport .

    «Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.

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