Маркизио: «Зенит» будет играть с «Ювентусом» намного смелее, чем в Петербурге

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.
«Это будет уже другая игра. Дома "Зенит" действовал от обороны, но сейчас они одержали две важные победы в чемпионате и стали гораздо увереннее в себе.
Они сделают все, чтобы занять второе место, поэтому будут играть намного смелее.
За последние годы "Юве" сильно изменился и несколько утратил свою ДНК: бороться за каждый мяч и никогда не сдаваться.
После неудачного старта "бьянконери" нашли определенный баланс, но так и не обрели настоящую идентичность. Аллегри постоянно меняет схемы и еще не нашел свой стартовый состав.
Следующий шаг — начать прибавлять, но пока этого не происходит. "Юве" страдает против команд, играющих в высоком темпе», — приводит слова игрока Gazzetta dello Sport .
«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.