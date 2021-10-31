«Интер» — «Удинезе»: счет матча 2:0, обзор голов

Миланскийв домашнем матче 11-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с— 2:0.

«Нерадзурри» открыли счет на 60-й минуте, когда Хоакин Корреа с левого фланга вошел в чужую штрафную, сместился к центру, убрал на замахе соперника и метров с одиннадцати неотразимо пробил точно в угол.

Еще через восемь минут Корреа оформил дубль, точно пробив с линии штрафной после передачи Дензела Дюмфриса.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Удинезе 2:0 Голы: 1:0 Хоакин Корреа (60'), 2:0 Хоакин Корреа (68') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Стефано Сенси, 80'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 69'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 85'), Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 80'), Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 69') Удинезе: Бету, Исаак Саксесс (Жерар Деулофеу, 59'), Роберто Перейра, Йенс Ларсен (Толгай Али Арслан, 70'), Жан-Виктор Макенго (Iyenoma Udogie, 70'), Мато Яяло (Уолас, 59'), Науэль Молина (Брандон Соппи, 89'), Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Бету (38'), Роберто Перейра (51')

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает третье место (24 очка), а «Удинезе» — 14-е (11 очков).