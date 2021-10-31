ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеВремя Пике в «Барсе» подошло к концу. Одна ошибка обороны вновь стоила победы
  • 16:26
    • Дубль Корреа позволил «Интеру» обыграть «Удинезе»
  • 16:11
    • Вратарь «Спартака» приостановил игровую карьеру
  • 17:24
    • «Атлетико» и «Бетис» назвали стартовые составы
  • 15:50
    • Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»
  • 14:21
    • «Ювентус» и «Зенит» рассудят испанцы
    Все новости спорта

    Дубль Корреа позволил «Интеру» обыграть «Удинезе»

    «Интер» — «Удинезе»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» в домашнем матче 11-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с «Удинезе» — 2:0.

    Хоакин Корреа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Корреа

    «Нерадзурри» открыли счет на 60-й минуте, когда Хоакин Корреа с левого фланга вошел в чужую штрафную, сместился к центру, убрал на замахе соперника и метров с одиннадцати неотразимо пробил точно в угол.

    Еще через восемь минут Корреа оформил дубль, точно пробив с линии штрафной после передачи Дензела Дюмфриса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Удинезе 2:0
    Голы: 1:0 Хоакин Корреа (60'), 2:0 Хоакин Корреа (68') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Стефано Сенси, 80'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 69'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 85'), Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 80'), Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 69') Удинезе: Бету, Исаак Саксесс (Жерар Деулофеу, 59'), Роберто Перейра, Йенс Ларсен (Толгай Али Арслан, 70'), Жан-Виктор Макенго (Iyenoma Udogie, 70'), Мато Яяло (Уолас, 59'), Науэль Молина (Брандон Соппи, 89'), Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Бету (38'), Роберто Перейра (51')

    В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает третье место (24 очка), а «Удинезе» — 14-е (11 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Бетиса»?
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Тампы»?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры