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    Григорян: Талалаев способен удачно выступать в еврокубках, тренируя более статусную команду

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    Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о работе Андрея Талалаева во главе «Ахмата».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Талалаев — это один из немногих тренеров, которые могут строить интенсивный и насыщенный борьбой футбол.

    Это говорит о том, что он, тренируя более статусную команду, которая обладает большим уровнем мастерства, способен удачно выступать в еврокубках.

    Будущее Талалаева? Я вырос в этом регионе. В Грозном всегда тренеры с сильными характерами, потому что там непросто.

    Есть специалисты, которые могут поставить более зрелищную комбинационную игру.

    Но если говорить о европейском уровне и умении построить игру на максимальной интенсивности и завязанности на качественных единоборствах, то он один из сильнейших в стране.

    Мы с ним далеко не друзья, это просто мнение эксперта», — сказал Григорян «Матч ТВ».

    Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля прошлого года. Под его руководством грозненский клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 13 проведенных матчей.

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