Григорян: Талалаев способен удачно выступать в еврокубках, тренируя более статусную команду

Главный тренер женской команды ЦСКАподелился мнением о работево главе

«Талалаев — это один из немногих тренеров, которые могут строить интенсивный и насыщенный борьбой футбол.

Это говорит о том, что он, тренируя более статусную команду, которая обладает большим уровнем мастерства, способен удачно выступать в еврокубках.

Будущее Талалаева? Я вырос в этом регионе. В Грозном всегда тренеры с сильными характерами, потому что там непросто.

Есть специалисты, которые могут поставить более зрелищную комбинационную игру.

Но если говорить о европейском уровне и умении построить игру на максимальной интенсивности и завязанности на качественных единоборствах, то он один из сильнейших в стране.

Мы с ним далеко не друзья, это просто мнение эксперта», — сказал Григорян «Матч ТВ».

Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля прошлого года. Под его руководством грозненский клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 13 проведенных матчей.