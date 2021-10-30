«Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэласу» на «Этихаде»

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Лапорт потерял мяч на своей половине поля, после чего Галлахер сделал пас в штрафную «Сити» на Заха. Уилфрид метров с одиннадцати мягко пробил в дальний нижний угол, голкипер не выручил.
А в добавленное к первому тайму время Заха мог выходить один на один с вратарём хозяев. Лапорт не позволил этого сделать, нарушив правила и получив прямую красную карточку за фол последней надежды.
На 88-й минуте Конор Галлахер получил мяч в штрафной «Сити» и метров с одиннадцати вколотил его в верхний угол. Снаряд от штанги влетел в сетку ворот.
«Кристал Пэлас», одержавший вторую победу в сезоне, набрал 12 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», потерпев второе поражение в чемпионате, с 20 очками расположился на третьем месте.
В следующем туре «горожане» встретятся в гостях с «Манчестер Юнайтед». Клуб из Лондона сыграет против «Вулверхэмптона».