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    «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэласу» на «Этихаде»

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    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Кристал Пэласа» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Лапорт потерял мяч на своей половине поля, после чего Галлахер сделал пас в штрафную «Сити» на Заха. Уилфрид метров с одиннадцати мягко пробил в дальний нижний угол, голкипер не выручил.

    А в добавленное к первому тайму время Заха мог выходить один на один с вратарём хозяев. Лапорт не позволил этого сделать, нарушив правила и получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

    На 88-й минуте Конор Галлахер получил мяч в штрафной «Сити» и метров с одиннадцати вколотил его в верхний угол. Снаряд от штанги влетел в сетку ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:1
    Голы: 0:1 Уилфрид Заха (6'), 0:2 Конор Галлахер (88') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу (Рияд Марез, 78'), Кевин Де Брёйне (Джон Стоунс, 59'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Филип Фоден, Джек Грилиш (Рахим Стерлинг, 78') Кристал Пэлас: Одсонн Эдуард (Джеффри Шлупп, 73'), Уилфрид Заха, Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 65'), Джеймс Макартур, Шейку Куйяте (Майкл Олисе, 85'), Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждения: Джордан Айю (27'), Бернарду Силва (45 + 5'), Эдерсон Мораес (45 + 6'), Конор Галлахер (65'), Висенте Гуайта (86') Удаление: Эмерик Лапорт (45 + 2')

    «Кристал Пэлас», одержавший вторую победу в сезоне, набрал 12 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», потерпев второе поражение в чемпионате, с 20 очками расположился на третьем месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «горожане» встретятся в гостях с «Манчестер Юнайтед». Клуб из Лондона сыграет против «Вулверхэмптона».

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