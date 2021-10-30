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    «Аталанта» избежала поражения от «Лацио»

    «Аталанта» — «Лацио»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» в домашнем матче 11-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 2:2.

    Римляне открыли счет на 18-й минуте, когда точный удар нанес Педро Родригес. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма усилиями Дувана Сапаты.

    Чиро Иммобиле на 74-й минуте вернул «орлам» минимальный перевес. Впрочем, в компенсированное время второго тайма Мартен де Рон восстановил паритет.

    Российский полузащитник «дамы» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает пятое место (19 очков), а «Лацио» — шестое (18 очков).

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