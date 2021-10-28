Мюллер о 0:5 в Гладбахе: Никогда раньше не видел, чтобы с «Баварией» происходило что-то подобное

Нападающий «Баварии»принес извинения болельщикам команды после сокрушительного поражения от менхенгладбахской «Боруссии» во втором раунде Кубка Германии.

«Бавария» проиграла в Менхенгладбахе со счетом 0:5, впервые за 43 года уступив с разницей в пять мячей. Мюнхенский клуб второй год подряд вылетел из Кубка Германии после второго раунда.

«За всю игру нам так и не удалось завести двигатель гнева "Баварии". Теперь нам остается только попросить прощения у болельщиков команды.

За исключением Нойера, мы все сыграли просто катастрофически. Я никогда раньше не видел, чтобы с "Баварией" происходило что-то подобное. Это не поддается объяснению.

Но теперь нам надо сконцентрировать на следующей игре, которая будет уже в эту субботу», — приводит слова Мюллера пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» также прервала результативную серию, которая составляла 84 матча. Мировой рекорд по этому показателю принадлежит аргентинскому клубу «Ривер Плейт», который забивал хотя бы один гол в 96 матчах подряд в период с 1936 по 1939 год.