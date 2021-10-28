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    Арутюнянц: «Ростову» нужно несколько ментальных монстров

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферной политике донского клуба.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    «Большая иллюзия того, что надо усиляться, надо менять состав и так далее.

    У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее. Это перспективная команда.

    Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиляться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав.

    Для нас основная проблема — психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают крепче и сильнее», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

    «Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 12 очков.

    Интервью АРутюнянца
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