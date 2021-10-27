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    Тухель — о матче с «Саутгемптоном»: Открытый бой, интенсивная игра

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча Кубка английской лиги, в котором его команда прошла «Саутгемптон» (1:1, 4:3 по пенальти).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это был напряженный матч, зрителям он должен был понравиться. Открытый бой, интенсивная игра.

    Мы хорошо действовали во время послематчевой серии пенальти, проявили мастерство. Кепа совершил один сэйв, еще в одном случае был промах.

    У нас было много изменений. Увы, вчера из-за травмы мы потеряли Аспиликуэту, а Андреас Кристенсен сказал, что стоматолог должен делать ему операцию.

    А потом еще и Рубен Лофтус-Чик выбыл. Мы потеряли трех игроков, которые, возможно, начали бы игру в стартовом составе.

    Но мне понравилось, насколько энергично мы действовали. Хороший матч», — сказал Тухель в интервью клубному каналу.

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