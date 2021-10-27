Тухель — о матче с «Саутгемптоном»: Открытый бой, интенсивная игра

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча Кубка английской лиги, в котором его команда прошла(1:1, 4:3 по пенальти).

«Это был напряженный матч, зрителям он должен был понравиться. Открытый бой, интенсивная игра.

Мы хорошо действовали во время послематчевой серии пенальти, проявили мастерство. Кепа совершил один сэйв, еще в одном случае был промах.

У нас было много изменений. Увы, вчера из-за травмы мы потеряли Аспиликуэту, а Андреас Кристенсен сказал, что стоматолог должен делать ему операцию.

А потом еще и Рубен Лофтус-Чик выбыл. Мы потеряли трех игроков, которые, возможно, начали бы игру в стартовом составе.

Но мне понравилось, насколько энергично мы действовали. Хороший матч», — сказал Тухель в интервью клубному каналу.