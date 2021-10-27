«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Московскийобыграл со счетом 6:4 португальскуюв финале чемпионата мира среди клубов по пляжному футболу — Мундиалито-2021.

В составе москвичей хет-трик оформил Борис Никоноров, по разу отличились Филипп Борер, Федор Земсков и Станислав Кошарный.

«Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира. Ранее команда брала золото Мундиалито в 2012 и 2017 годах.

В прошлом розыгрыше турнира «Брага» стала победителем, обыграв в финале московский «Спартак».

В матче за третье место «Васко да Гама» оказался сильнее минского «Динамо» — 10:6.

Отметим, что из-за коронавирусных ограничений турнир в Москве прошел в формате плей-офф.