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    «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

    Футбол Локомотив Футбол России Португалия Брага
    Московский «Локомотив» обыграл со счетом 6:4 португальскую «Брагу» в финале чемпионата мира среди клубов по пляжному футболу — Мундиалито-2021.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе москвичей хет-трик оформил Борис Никоноров, по разу отличились Филипп Борер, Федор Земсков и Станислав Кошарный.

    «Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира. Ранее команда брала золото Мундиалито в 2012 и 2017 годах.

    В прошлом розыгрыше турнира «Брага» стала победителем, обыграв в финале московский «Спартак».

    В матче за третье место «Васко да Гама» оказался сильнее минского «Динамо» — 10:6.

    Отметим, что из-за коронавирусных ограничений турнир в Москве прошел в формате плей-офф.

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