«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

«Локомотив» Фото: twitter.com/BeachSoccer_WW
В составе москвичей хет-трик оформил Борис Никоноров, по разу отличились Филипп Борер, Федор Земсков и Станислав Кошарный.
«Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира. Ранее команда брала золото Мундиалито в 2012 и 2017 годах.
В прошлом розыгрыше турнира «Брага» стала победителем, обыграв в финале московский «Спартак».
В матче за третье место «Васко да Гама» оказался сильнее минского «Динамо» — 10:6.
Отметим, что из-за коронавирусных ограничений турнир в Москве прошел в формате плей-офф.