«Алания» — «Уфа»: счет матча 2:0, обзор голов

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

На 56-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Давид Кобесов.

На 70-й минуте нападающий Батраз Хадарцев удвоил счет в матче.

Через 6 минут защитник «Уфы» Боян Йокич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Футбол. Россия. Кубок Алания — Уфа 2:0 Голы: 1:0 Давид Кобесов (пенальти) (55'), 2:0 Batraz Khadartsev (70') Предупреждение: Боян Йокич (76')

«Алания» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Уфа» завершила выступление на турнире.

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На стадии 1/8 финала Кубка страны сыграют «Енисей», «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.