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    «Алания» победила «Уфу» в Кубке России

    «Алания» — «Уфа»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Алания Уфа
    Владикавказская «Алания» одержала домашнюю победу над «Уфой» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    «Алания»
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    «Алания»

    На 56-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Давид Кобесов.

    На 70-й минуте нападающий Батраз Хадарцев удвоил счет в матче.

    Через 6 минут защитник «Уфы» Боян Йокич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

    Футбол. Россия. Кубок
    Алания — Уфа 2:0
    Голы: 1:0 Давид Кобесов (пенальти) (55'), 2:0 Batraz Khadartsev (70') Предупреждение: Боян Йокич (76')

    «Алания» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Уфа» завершила выступление на турнире.

    Всё о футболе России

    На стадии 1/8 финала Кубка страны сыграют «Енисей», «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.

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