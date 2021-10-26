«Милан» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 10-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил нападающий сборной Франции Оливье Жиру.

Угловой заработали хозяева, Тонали справа навесил на ближнюю штангу, Крунич головой отыграл на дальнюю штангу, где Жиру улизнул от Лукича и ногой переправил мяч в сетку.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Торино 1:0 Гол: 1:0 Оливье Жиру (14') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Алессио Романьоли (Симон Кьер, 46'), Пьер Калюлю (Тео Эрнандес, 46'), Франк Кессье, Сандро Тонали (Тьемуэ Бакайоко, 65'), Алексис Салемакерс, Раде Крунич (Исмаэль Беннасер, 66'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 87') Торино: Андреа Белотти (Антонио Санабрия, 54'), Йосип Брекало, Кароль Линетти (Деннис Прает, 54'), Ола Эйна (Симоне Дзадза, 80'), Томмазо Побега, Саша Лукич, Уилфрид Синго (Мергим Войвода, 75'), Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 46'), Бремер Глейсон, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Алессандро Буонджорно (5'), Алессио Романьоли (10'), Уилфрид Синго (24'), Пьер Калюлю (34'), Томмазо Побега (57'), Тьемуэ Бакайоко (90 + 3')

«Милан» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Торино», имея в активе 11 очков, занимает 13-ю строчку.

Календарь и таблица Серии А

В следующем матче «Милан» встретится с «Ромой» 31 октября. Днем ранее «Торино» сыграет с «Сампдорией».