Моуринью: Прошлые владельцы «Ромы» оставили после себя кучу дерьма

Наставник «Ромы»прокомментировал предстоящий матч 9 тура Серии А против «Наполи», а также оценил нынешнее положение дел в клубе.

«У нас 15 очков в Серии А, мы заслужили большего. Нам предстоит сложный матч, поскольку "Наполи" выиграли все восемь игр и находятся в хорошей форме.

Многие смеются над тем, что произошло с "Ромой". Фридкины и Тьяго Пинто унаследовали кучу дерьма от предыдущих владельцев клуба. Нынешние владельцы "Ромы" потратили много денег на исправление ошибок. Они попытались создать условия для проекта, который требует времени. Есть те, кто смеются, набив полные карманы денег. Если кто-то говорит, что Моуринью недоволен — это ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и все, он хочет, чтобы была ротация. Моуринью хочет игроков одного уровня? Да, но Моуринью не засранец, он уважает Фридкинов и Тьяго Пинто. Моуринью понимает ситуацию», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» и «Наполи» сыграют 24 октября в Риме. Начало матча в 19:00 мск.