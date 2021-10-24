«Рома»
«Рома» после восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Сейчас в активе римлян 15 очков. Отставание от первой строчки составляет уже девять очков.
В четверг
И это был первый случай в тренерской карьере «Особенного», когда его команда пропустила шесть мячей. «Рома» действительно провела ужасный матч, поплатившись за соответствующее отношение к игре.
В чемпионате у «Ромы» в последнее время тоже не все гладко. В пяти предыдущих турах «джаллоросси» проиграли «Ювентусу». Хотя здесь римляне играли неплохо, можно даже сказать, что им не повезло. Такая «Рома» легко бы выиграла у «Буде-Глимт».
«Рома» до сих пор не потеряла ни одного очка в четырех домашних матчах в текущем чемпионате Италии.
«Наполи»
Тем временем «Наполи» единолично возглавляет таблицу Серии А. В восьми турах клуб из Неаполя не потерял ни одного очка.
Безусловно, от «Наполи» никто не ожидал такого мощно старта. Команда Лучано Спаллетти до сих пор пропустила лишь три мяча, а забила — 19.
Несколько дней назад «Наполи», как и ожидалось, разгромил в матче Лиги Европы польскую «Легию». Поляки долго сопротивлялись, но под конец матча все-таки сдались.
В четырех гостевых матчах чемпионата Италии «Наполи» забил 12 мячей.
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 2.96, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Наполи» — за 2.50.
«Рома» только что унизительно проиграла скромному «Буде-Глимт», но в контексте предстоящего матча это только плюс для хозяев, которые теперь будут готовы на все, лишь бы только болельщики простили их за недоразумение в Норвегии.
С другой стороны — «Наполи», который еще ни разу не терял очки. И в прошлом сезоне неаполитанцы дважды разбили «Рому», при этом ни разу не пропустив.
Сложно что-либо сказать по поводу исхода, поэтому ставить лучше на годы. В данном случае это самый оптимальный вариант.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.