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    «Наполи» тоже обыграет «Рому» с крупным счетом?

    «Рома» — «Наполи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Италии 24 октября 2021 года

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    Жозе Моуринью
    «Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках девятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября в Риме, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» после восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Сейчас в активе римлян 15 очков. Отставание от первой строчки составляет уже девять очков.

    В четверг «Рома» опозорилась в матче Лиги конференций против «Буде-Глимт». Команда Жозе Моуринью потерпела сокрушительное поражение со счетом 1:6.

    И это был первый случай в тренерской карьере «Особенного», когда его команда пропустила шесть мячей. «Рома» действительно провела ужасный матч, поплатившись за соответствующее отношение к игре.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате у «Ромы» в последнее время тоже не все гладко. В пяти предыдущих турах «джаллоросси» проиграли «Ювентусу». Хотя здесь римляне играли неплохо, можно даже сказать, что им не повезло. Такая «Рома» легко бы выиграла у «Буде-Глимт».

    «Рома» до сих пор не потеряла ни одного очка в четырех домашних матчах в текущем чемпионате Италии.

    «Наполи»

    Тем временем «Наполи» единолично возглавляет таблицу Серии А. В восьми турах клуб из Неаполя не потерял ни одного очка.

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    • Безусловно, от «Наполи» никто не ожидал такого мощно старта. Команда Лучано Спаллетти до сих пор пропустила лишь три мяча, а забила — 19.

    Несколько дней назад «Наполи», как и ожидалось, разгромил в матче Лиги Европы польскую «Легию». Поляки долго сопротивлялись, но под конец матча все-таки сдались.

    Все прогнозы на Серию А

    В четырех гостевых матчах чемпионата Италии «Наполи» забил 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 2.96, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Наполи» — за 2.50.

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    «Рома» только что унизительно проиграла скромному «Буде-Глимт», но в контексте предстоящего матча это только плюс для хозяев, которые теперь будут готовы на все, лишь бы только болельщики простили их за недоразумение в Норвегии.

    С другой стороны — «Наполи», который еще ни разу не терял очки. И в прошлом сезоне неаполитанцы дважды разбили «Рому», при этом ни разу не пропустив.

    Сложно что-либо сказать по поводу исхода, поэтому ставить лучше на годы. В данном случае это самый оптимальный вариант.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.

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    «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» тоже обыграет «Рому» с крупным счетом?
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