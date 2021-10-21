Вест Хэм — Генк прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 1 место с 6 очками, «Генк» — 3 место с 3 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Хэм»).
Календарь и таблица Лиги Европы
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Генк». Коэффициент ставки — 2.00.
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