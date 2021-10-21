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    Продолжит ли «Вест Хэм» побеждать без пропущенных мячей?

    «Вест Хэм» — «Генк». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Генк»
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    В четверг, 21 октября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Генк» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 21 Октября 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Генк Генк
  • Лига Европы. Группа H
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
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  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету 6 набранных очков.

    Подопечные Дэвида Мойеса в первом туре группового этапа обыграли загребское «Динамо» (2:0), а во втором — венский «Рапид» (2:0). В этих матчах по голу забил Деклан Райс.

    В английской Премьер-лиге «молотобойцы» идут седьмыми, набрав 14 баллов в восьми сыгранных турах.

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    В октябре лондонцы уступили «Брентфорду» (1:2), а также одолели «Эвертон» (1:0).

    В лазарете «Вест Хэма» находятся Алекс Крал, Марк Нобл, Томаш Соучек, Райан Фредерикс и Владимир Цоуфал.

    «Генк»

    «Генк» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка в двух сыгранных турах группового этапа.

    Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» (0:3).

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    • В турнирной таблице чемпионата Бельгии «шахтеры» расположились на шестой строчке с 17 баллами после 11 туров.

    В этом месяце «магистры» потерпели поражения от «Эйпена» (2:3) и «Шарлеруа» (0:2).

    После травм у «Генка» восстанавливаются Симен Юклерод, Джозеф Пэинтсил и Андраш Немет. Дисквалификацию отбывает Даниэль Муньос.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1.37, победа «Генка» — 9.10, ничья — 5.10.

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    «Молотобойцы» пока не знают проблем в Лиге Европы и, скорее всего, продолжат свой победный путь, поскольку «шахтеры» пребывают в явном кризисе после трех поражений подряд во всех турнирах.

    Поскольку лондонцы в целом надежны в обороне и имеют преимущество домашнего поля, полагаем, что они останутся на вершине своей группы. Наш прогноз и ставка — «победа "Вест Хэма" и индивидуальный тотал больше 1,5» за 2.00.

    Также можно попробовать ставку «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 2.50.

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    «Вест Хэм» — «Генк»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Вест Хэм» побеждать без пропущенных мячей?
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