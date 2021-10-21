В четверг, 21 октября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Генк» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету 6 набранных очков.

Подопечные Дэвида Мойеса в первом туре группового этапа обыграли загребское «Динамо» (2:0), а во втором — венский «Рапид» (2:0). В этих матчах по голу забил Деклан Райс.

В английской Премьер-лиге «молотобойцы» идут седьмыми, набрав 14 баллов в восьми сыгранных турах.

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В октябре лондонцы уступили «Брентфорду» (1:2), а также одолели «Эвертон» (1:0).

В лазарете «Вест Хэма» находятся Алекс Крал, Марк Нобл, Томаш Соучек, Райан Фредерикс и Владимир Цоуфал.

«Генк»

«Генк» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка в двух сыгранных турах группового этапа.

Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» (0:3).

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «шахтеры» расположились на шестой строчке с 17 баллами после 11 туров.

В этом месяце «магистры» потерпели поражения от «Эйпена» (2:3) и «Шарлеруа» (0:2).

После травм у «Генка» восстанавливаются Симен Юклерод, Джозеф Пэинтсил и Андраш Немет. Дисквалификацию отбывает Даниэль Муньос.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1.37, победа «Генка» — 9.10, ничья — 5.10.

«Молотобойцы» пока не знают проблем в Лиге Европы и, скорее всего, продолжат свой победный путь, поскольку «шахтеры» пребывают в явном кризисе после трех поражений подряд во всех турнирах.

Поскольку лондонцы в целом надежны в обороне и имеют преимущество домашнего поля, полагаем, что они останутся на вершине своей группы. Наш прогноз и ставка — «победа "Вест Хэма" и индивидуальный тотал больше 1,5» за 2.00.

Также можно попробовать ставку «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 2.50.