Гасперини: Камбэки типичны для «МЮ» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Не знаю, могли ли мы сделать больше. Конечно, мы верили в себя, но в такой обстановке достаточно небольшой искры, чтобы соперник снова завелся. У нас было ощущение, что мы выдержим, мы были очень близки к тому, чтобы сделать счет 3:1, но их вратарь совершил два прекрасных спасения подряд. А потом счет сравнялся.

Будь у нас чуть больше игроков в распоряжении, мы могли бы продержаться подольше, но все три гола стали следствием достаточно беспорядочных ситуаций. Камбэки типичны для "МЮ" на "Олд Траффорд", я уже сбился со счета, сколько их было. Это характерная черта команды.

Мы играли с характером. Были моменты, когда нам не удавалось выйти из обороны, но мы старались атаковать при первой возможности. Но с реализацией возникли сложности.

Второй матч будет тяжелым. "МЮ" очень опасен, когда есть свободные зоны, но мы доказали, что можем сказать свое веское слово в этой группе на этом уровне», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

«МЮ» набрал шесть очков и вышел на первое место в группе. У «Аталанты» четыре пункта и второе место.