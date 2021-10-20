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    Пиоли: «Порту» заслуженно выиграл у «Милана»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Порту» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (0:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Эту игру просто проанализировать. Мы сделали слишком мало. Мы играли менее компактно, чем обычно, мы оставляли пространство и были слишком неаккуратны при владении мячом. И, что случается редко, нам не хватило понимания игры. "Порту" выиграл заслуженно, нужно отдать им должное. Уровень нашей игры сегодня был недостаточным.

    Конечно, возвращение игроков, которые вернулись после долгого отсутствия из-за травм, означает, что им нужно время, чтобы достичь оптимальных кондиций. Но стартовый состав был конкурентоспособным. Мы могли сыграть лучше, но, к сожалению, это был не наш вечер. На таком уровне за ошибки приходится платить», — сказал Пиоли официальному сайту УЕФА.

    «Порту» набрал четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице группы В, «Милан» потерпел третье поражение подряд.

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