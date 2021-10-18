ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
  • 20:53
    • Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
    Все новости спорта

    Моуринью: «Рома» в игре с «Юве» была великолепна во всех отношениях

    Футбол Футбол Италии Серия A Рома Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Ювентуса» (0:1) в рамках Серии А.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Могу только сказать, что сегодня видел великую команду. Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Очевидно, мы сегодня проиграли и не получили очков, но я могу сказать, что "Рома" сегодня была великолепна во всех отношениях.

    Я увидел смелость, уверенность, веру. Если оценивать команду как проект, то она выросла. В этой встрече команда, которая заслуживала победы, в конечном итоге проиграла. Это футбол.

    Нельзя сожалеть после поражения в матче, где вы не были фаворитами. Я это сказал ребятам. Мы играли хорошо, мы нейтрализовали контратаки соперника и полностью контролировали таких игроков, как Кьеза и Куадрадо. По-прежнему считаю, что мы сделали более чем достаточно для победы или хотя бы ничьей», — цитирует Моуринью DAZN.

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает четвертое место с 15 баллами. «Ювентус» расположился на седьмой строчке с 14 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто затащит столичное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Закономерность будет соблюдена?
  • «Эспаньол» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры