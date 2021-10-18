Моуринью: «Рома» в игре с «Юве» была великолепна во всех отношениях

Главный тренер «Ромы»высказался после поражения от «Ювентуса» (0:1) в рамках Серии А.

«Могу только сказать, что сегодня видел великую команду. Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Очевидно, мы сегодня проиграли и не получили очков, но я могу сказать, что "Рома" сегодня была великолепна во всех отношениях.

Я увидел смелость, уверенность, веру. Если оценивать команду как проект, то она выросла. В этой встрече команда, которая заслуживала победы, в конечном итоге проиграла. Это футбол.

Нельзя сожалеть после поражения в матче, где вы не были фаворитами. Я это сказал ребятам. Мы играли хорошо, мы нейтрализовали контратаки соперника и полностью контролировали таких игроков, как Кьеза и Куадрадо. По-прежнему считаю, что мы сделали более чем достаточно для победы или хотя бы ничьей», — цитирует Моуринью DAZN.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает четвертое место с 15 баллами. «Ювентус» расположился на седьмой строчке с 14 очками.