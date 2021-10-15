Президент «Урала»: Не будет лимита — я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки

Президент «Урала»рассказал, как будет комплектовать состав команды в случае отмены лимита на легионеров.

«Так нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много! Чисамба [Лунгу] приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша.

Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 — Чисамба на две головы выше. И таких парней там — масса. Тех же футболистов в Бразилии, которые играют в низших лигах — они сильнее наших. Они поедут сюда за 10 тысяч играть, с удовольствием поедут», — приводит слова Иванова Sports.ru.

В настоящее время в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8+17» (из 25 игроков в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев).