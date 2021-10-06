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    Карпин рассказал, почему вызвал в сборную защитника «Урала» Адамова

    Футбол Сборная России Футбол России Урал
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду защитника «Урала» Арсена Адамова.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Адамова — перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе.

    Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в "Ростове", вызвать, но перспективнее Адамов.

    У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что в ближайших матчах из-за травмы сборной России не поможет Александр Головин.

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

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