Карпин рассказал, почему вызвал в сборную защитника «Урала» Адамова

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал вызов в национальную команду защитника «Урала»

«Адамова — перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе.

Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в "Ростове", вызвать, но перспективнее Адамов.

У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что в ближайших матчах из-за травмы сборной России не поможет Александр Головин.

Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).