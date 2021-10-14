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    Витория высказался по поводу ухода Попова из «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория признался, что его расстроил уход из клуба бывшего спортивного директора Дмитрия Попова.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Попов покинул «Спартак» в начале сезона из-за разногласий с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

    «Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в "Спартак", но он решил уйти.

    Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в "Спартаке" смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше.

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    • Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство.

    Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

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