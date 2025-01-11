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    Московское «Динамо» вырвало победу у СКА в матче КХЛ

    «Динамо» Москва — СКА: счет матча 5:4, обзор голов

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    Московское «Динамо» обыграло СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Гусев — автор победного гола в ворота СКА
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    Никита Гусев — автор победного гола в ворота СКА

    В составе «бело-голубых» голы записали на свой счет Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев.

    У СКА дублем отметился защитник Александр Никишин, а по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
    Голы: Римашевский — 5 (Ильенко, Джиошвили), 2:01 — 1:0. Акользин — 9 (Григоренко), 4:08 — 1:1. Бардаков — 12 (Никишин, Плотников), 4:39 — 1:2. Никишин — 9 (Грицюк, Бардаков), 7:17 — 1:3. Рашевский — 14 (Пакетт, Комтуа), 15:32 — 2:3. Джиошвили — 9 (Ильенко, Сизов), 29:56 — 3:3. Комтуа — 12 (Пакетт, Рашевский), 35:13 — 4:3. Никишин — 10 (Грицюк, И. Демидов), 56:26 — 4:4. Гусев — 16 (бол., Сикьюра, Уил), 59:33 — 5:4Вратари: Подъяпольский — ЗаврагинБроски: 39 (17+12+10) — 26 (10+8+8)Штраф: 6 — 10

    После этого матча московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 57-ю очками в активе. СКА — на 6-й позиции с 54 баллами.

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