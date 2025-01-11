ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сержиу КонсейсауСвежий взгляд. Консейсау призван вывести «Милан» на лидирующие позиции
  • 22:26
    • Гол Кейна обеспечил «Баварии» победу над «Боруссией» М
  • 21:59
    • «Торино» и «Ювентус» поделили очки в матче Серии А
  • 19:39
    • Московское «Динамо» вырвало победу у СКА в матче КХЛ
  • 22:43
    • «Манчестер Сити» забил восемь безответных голов «Солфорду» в Кубке Англии
  • 19:58
    • «Борнмут» и «Челси» идут дальше в Кубке Англии, а «Брентфорд» покидает турнир
    Все новости спорта

    «Торино» и «Ювентус» поделили очки в матче Серии А

    «Торино» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Ювентус
    «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе туринской команды единственный гол забил Кенан Йылдыз на 8-й минуте.

    «Торино» сумел сравнять счет благодаря голу Николы Влашича на 45+1-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Кенан Йылдыз (8'), 1:1 Никола Влашич (45 + 1') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Борна Соса (Себастьян Валюкевич, 90'), Валентин Лацаро (Алию Н'Джи, 90'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Адриен Тамез, 72'), Никола Влашич, Янн Карамо (Marcus Pedersen, 62'), Че Адамс (Антонио Санабрия, 90') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона (Андреа Камбьязо, 71'), Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам, Дуглас Луис, Уэстон Маккенни, Николас Гонсалес, Кенан Йылдыз, Samuel Mbangula (Тимоти Уэа, 77') Предупреждения: Мергим Войвода (26'), Сауль Коко (49'), Дуглас Луис (62'), Кароль Линетти (69'), Себастьян Валюкевич (90 + 6') Удаления: Paolo Vanoli (56'), Thiago Motta (56')

    После этого матча «быки» занимают 11-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 33 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Разгрома не будет
  • «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Реал» снова возьмет трофей
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры