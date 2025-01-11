«Торино» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе туринской команды единственный гол забил Кенан Йылдыз на 8-й минуте.
«Торино» сумел сравнять счет благодаря голу Николы Влашича на 45+1-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Ювентус 1:1
Голы: 0:1 Кенан Йылдыз (8'), 1:1 Никола Влашич (45 + 1') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Борна Соса (Себастьян Валюкевич, 90'), Валентин Лацаро (Алию Н'Джи, 90'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Адриен Тамез, 72'), Никола Влашич, Янн Карамо (Marcus Pedersen, 62'), Че Адамс (Антонио Санабрия, 90') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона (Андреа Камбьязо, 71'), Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам, Дуглас Луис, Уэстон Маккенни, Николас Гонсалес, Кенан Йылдыз, Samuel Mbangula (Тимоти Уэа, 77') Предупреждения: Мергим Войвода (26'), Сауль Коко (49'), Дуглас Луис (62'), Кароль Линетти (69'), Себастьян Валюкевич (90 + 6') Удаления: Paolo Vanoli (56'), Thiago Motta (56')
После этого матча «быки» занимают 11-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 33 баллами.