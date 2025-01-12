12 января «Наполи» дома примет «Верону» в 20-м туре итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Клуб из города Неаполь с 44 очками лидирует в таблице, но «Аталанта» и «Интер» отстают на три и четыре пункта соответственно, но имеют игры в запасе.

«Наполи» отпраздновал 14 викторий в 19 играх чемпионата, два раза сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей составляет 30:12.

Последние матчи: На прошлых выходных неаполитанцы во Флоренции разгромил «Фиорентину» со счетом 3:0. А в двух предыдущих турах они смогли минимально одолеть в гостях «Дженоа» со счетом 2:1 и на своей арене «Венецию» со счетом 1:0.

Не сыграют: Защитник Алессандро Буонджорно не поможет своей команде.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих четырех предыдущих встреч, все которые пришлись на матчи чемпионата страны. И в двух этих играх «голубые» смогли сохранить свои ворота на замке, а еще в двух поединках они пропустили по голу. Перед этой удачной серией коллектив потерпел два фиаско от римского «Лацио» в кубке и чемпионате Италии, прервав на тот момент 3-матчевую серию без проигрышей.

«Верона»

Турнирное положение: По итогам 19 проведенных туров данный коллектив с 19 очками идет на 15 позиции, опережая всего на два пункта зону вылета.

«Верона» отпраздновала шесть викторий, раз сыграла вничью и 12 раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 24:42.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «мастифы» расписали первую мировую в сезоне, поделив на своей территории очки с «Удинезе» 0:0. А в двух предыдущих играх они неожиданно одолели в гостях «Болонью» 3:2 и минимально дома проиграли «Милану» со счетом 0:1..

Не сыграют: Хуан Круз пребывает в лазарете, а Суат Сердар и Джексон Чачтуа будут отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Верона» в текущем сезоне во всех турнирах только раз сыграла вничью за 20 встреч. Также она одержала шесть виктории и 13 игр проиграла. В отрезке же восьми предыдущих поединков команда потерпела пять проигрышей, дважды смогла победить и расписала одну мировую. И в четырех матчах за это время «мастифы» не смогли забить.

Статистика для ставок

«Наполи» за десять предыдущих домашних встреч смог обыграть «Верону» семь раз при трех ничьих

Неаполитанцы дома в этом розыгрыше Серии А семь раз победили и дважды уступали

У «Вероны» в гостях в текущем чемпионате шесть проигрышей и три виктории

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.28, победа «Вероны» — 11.50, ничья — 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что мощный «Наполи» дома порадует своих болельщиков и уверенно выиграет у скромной «Вероны», с которой к тому же отлично выступает в родных стенах.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за 2.27.

Прогноз: И еще предлагает поставить на то, что неаполитанцы смогут отметиться в воротах удобного для себя соперника больше двух раз.

Ставка: ИТ «Наполи» больше 2,5 за 2.17.