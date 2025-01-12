12 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы и борется за выход в еврокубки.

«Тулуза» набрала 24 очка и занимает восьмую позицию, лишь на три балла отставая от зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Лансом» (1:0).

Ранее в 1/32 финала Кубка Франции коллектив также на выезде лишь по пенальти справился с представителем низшего дивизиона «От Лион» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Сьерро, дисквалифицирован — Шмидт.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» одержал три победы, пропустив лишь один мяч.

Это говорит об отличной форме коллектива, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на три очка, хотя нынешний соперник явно не из легких.

Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в середине турнирной таблицы.

«Страсбург» набрал 20 очков и лишь на четыре балла опережает зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта отстает от грядущего оппонента.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Осером» (3:1).

Перед этим в 1/32 финала Кубка Франции коллектив также выиграл — на этот раз в чужих стенах он обыграл представителя низшего дивизиона «Кале» с крупным результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Делен, Мара, Уттара, Саи Дион, Уайли, Белааруш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл, а в четырех последних — не знает поражений.

Это говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему неплохие шансы даже на победу, пусть и на выезде, хотя нынешний его соперник также в порядке.

Андрей Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Страсбург» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности гостей должен стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Страсбург» не проиграет за 2.05.