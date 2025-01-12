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    Приблизится ли «Тулуза» к зоне еврокубков?

    «Тулуза» — «Страсбург». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Страсбург»
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    Закария Абухляль
    12 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 19:15 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы и борется за выход в еврокубки.

    «Тулуза» набрала 24 очка и занимает восьмую позицию, лишь на три балла отставая от зоны континентальных турниров (топ-6).

    Тулуза — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Лансом» (1:0).

    Ранее в 1/32 финала Кубка Франции коллектив также на выезде лишь по пенальти справился с представителем низшего дивизиона «От Лион» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Сьерро, дисквалифицирован — Шмидт.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» одержал три победы, пропустив лишь один мяч.

    Это говорит об отличной форме коллектива, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на три очка, хотя нынешний соперник явно не из легких.

    Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 16-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в середине турнирной таблицы.

    «Страсбург» набрал 20 очков и лишь на четыре балла опережает зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта отстает от грядущего оппонента.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Осером» (3:1).

    Перед этим в 1/32 финала Кубка Франции коллектив также выиграл — на этот раз в чужих стенах он обыграл представителя низшего дивизиона «Кале» с крупным результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Делен, Мара, Уттара, Саи Дион, Уайли, Белааруш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл, а в четырех последних — не знает поражений.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему неплохие шансы даже на победу, пусть и на выезде, хотя нынешний его соперник также в порядке.

    Андрей Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из семи последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Страсбург» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности гостей должен стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Страсбург» не проиграет за 2.05.

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    «Тулуза» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Тулуза» к зоне еврокубков?
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