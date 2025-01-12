12 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» ныне ходят в середняках чемпионата Германии. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» вполне способен избежать борьбы за выживание. А вот отличилась команда всего 17 забитыми мячами в 15 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Хоффенхаймом» завершилась коллизией (1:3).

А вот до того команда была бита «Хольштайном» (1:5). При этом поединок с «Байером» также завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Аугсбург» забил всего 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Шлоттербек — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фуггеры» нынче пребывают в серьезном кризисе. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

Матчи с швабами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Команда намерена прервать свой трехматчевый пораженческий сериал.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне они находятся на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Штутгарт» весьма неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече она подписала мировую с «Аяксом» (2:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «Санкт-Паули». Зато поединок с «Хайденхаймом» завершился уверенной победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Эль Билал Туре, Дениз Ундав — травмированы.

Состояние команды: «Штутгарт» проводит довольно приличный отрезок. Швабы лишь на 2 очка отстают от топ-6.

При этом «Штутгарт» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и отсутствие Дениза Ундава явно сказывается на атакующем потенциале команды.

Швабы не проигрывают «Аугсбургу» уже более трех лет. Зато оборона команды явно действует не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Да и соперник нынче пребывает в крайне сложной психологической ситуации.

Статистика для ставок

«Штутгарт» обыграл «фуггеров» в 2 последних очных поединках

«Аугсбург» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Штутгарт» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Швабы явно сильнее соперника, который к тому же деморализован серией последних неудач.

«Штутгарт» неплох в плане реализации, да и в последних матчах выглядел достаточно выгодно.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75