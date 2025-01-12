12 января в финале Суперкубка Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Барселона». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: в таблице испанской Примеры «Реал» идет на первом месте с 43 очками.

Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Испании была разгромлена «Мальорка» со счетом 3:0. Игра проходила полностью под диктовку королевского клуба, но свое преимущество воплотить в голы «Реал» смог только после перерыва.

Первый мяч на 63-й минуте забил Беллингем, затем еще два в компенсированное время. Отличились Родриго, а еще один был забит в результате автогола защитника соперника.

Ранее в Кубке Испании была разгромлена «Депортива Минера» (5:0) и одержана победа в Ла Лиге над «Валенсией» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Карвахаль (з), Милитао (з), Модрич (п), Чуамени (п).

Состояние команды: после небольшого спада в начале декабря «Реал» снова набрал приличный ход и отлично выступает во всех турнирах. Главному тренеру Карло Анчелотти удалось успокоить команду, как умеет только он, и «сливочные» снова мчатся к победам во всех турнирах.

Особенных потерь в составе «Реала», кроме оборонительной линии нет, поэтому от команды и дальше стоит ждать продолжения успехов по всем фронтам.

«Барселона»

Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет третьей в чемпионате Испании с 38 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Испании подопечные Ханса-Дитера Флика смогли переиграть «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.

Игра проходила под диктовку каталонцев и их выход в финал стал абсолютно заслуженным.

Голы в этом матче забивали Гави (в первом тайме) и Ямаль (после перерыва), которые смогли восстановиться после своих травм.

До этого была разгромная победа над «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании и поражение в Примере от «Атлетико» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Тер Стеген (в).

Состояние команды: постепенно «Барселона» преодолела свой небольшой кризис и встала на победные рельсы. В полуфинале Суперкубка Испании за каталонцев дебютировал вратарь Щенсный, и он не подвел.

Скорее всего, он выйдет в основе и против «Реала». Большим подспорьем для команды стало возвращение в строй Ямаля и Гави, с которыми основной состав вернул себе черты сыгранности и уверенности.

Статистика для ставок

В первом круге Ла Лиги «Барселона» разгромила в гостях «Реал» со счетом 4:0

В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Реал» (3:2, 2:1)

Также был финал Суперкубка, где также сильнее была команда Анчелотти (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу мадридского «Реала» дают 2,45, а на «Барселону» — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: «Реал» является гораздо более опытным коллективом с ярко выраженным менталитетом победителей, что в таких матчах будет одним из важнейших факторов.

«Барселона» пока лишь строится, а многочисленные звездочки только матереют и им не хватает стабильности. Возможно, игра будет проходить под диктовку каталонцев, но в нужный момент «Реал» все-таки добьется нужного преимущества.

Основная ставка: победа «Реала» с форой 0 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Реала» в основное время.

Дополнительная ставка: «Реал» выиграет в основное время за 2,45.