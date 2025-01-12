Реал Мадрид
Барселона
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: в таблице испанской Примеры «Реал» идет на первом месте с 43 очками.
Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Испании была разгромлена «Мальорка» со счетом 3:0. Игра проходила полностью под диктовку королевского клуба, но свое преимущество воплотить в голы «Реал» смог только после перерыва.
Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров
Первый мяч на 63-й минуте забил Беллингем, затем еще два в компенсированное время. Отличились Родриго, а еще один был забит в результате автогола защитника соперника.
Ранее в Кубке Испании была разгромлена «Депортива Минера» (5:0) и одержана победа в Ла Лиге над «Валенсией» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Карвахаль (з), Милитао (з), Модрич (п), Чуамени (п).
Состояние команды: после небольшого спада в начале декабря «Реал» снова набрал приличный ход и отлично выступает во всех турнирах. Главному тренеру Карло Анчелотти удалось успокоить команду, как умеет только он, и «сливочные» снова мчатся к победам во всех турнирах.
Особенных потерь в составе «Реала», кроме оборонительной линии нет, поэтому от команды и дальше стоит ждать продолжения успехов по всем фронтам.
«Барселона»
Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет третьей в чемпионате Испании с 38 очками.
Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Испании подопечные Ханса-Дитера Флика смогли переиграть «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.
Игра проходила под диктовку каталонцев и их выход в финал стал абсолютно заслуженным.
Голы в этом матче забивали Гави (в первом тайме) и Ямаль (после перерыва), которые смогли восстановиться после своих травм.
До этого была разгромная победа над «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании и поражение в Примере от «Атлетико» (1:2).
Не сыграют: травмирован — Тер Стеген (в).
Состояние команды: постепенно «Барселона» преодолела свой небольшой кризис и встала на победные рельсы. В полуфинале Суперкубка Испании за каталонцев дебютировал вратарь Щенсный, и он не подвел.
Скорее всего, он выйдет в основе и против «Реала». Большим подспорьем для команды стало возвращение в строй Ямаля и Гави, с которыми основной состав вернул себе черты сыгранности и уверенности.
Статистика для ставок
- В первом круге Ла Лиги «Барселона» разгромила в гостях «Реал» со счетом 4:0
- В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Реал» (3:2, 2:1)
- Также был финал Суперкубка, где также сильнее была команда Анчелотти (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу мадридского «Реала» дают 2,45, а на «Барселону» — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.
- 2.85Торино — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.83Севилья — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Милан — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Реал» является гораздо более опытным коллективом с ярко выраженным менталитетом победителей, что в таких матчах будет одним из важнейших факторов.
«Барселона» пока лишь строится, а многочисленные звездочки только матереют и им не хватает стабильности. Возможно, игра будет проходить под диктовку каталонцев, но в нужный момент «Реал» все-таки добьется нужного преимущества.
Основная ставка: победа «Реала» с форой 0 за 1,80.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Реала» в основное время.
Дополнительная ставка: «Реал» выиграет в основное время за 2,45.