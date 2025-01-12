ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC Антуан Гризманн («Атлетико»)Примера. «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Севилья» примет «Валенсию», «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
  • 19:39
    • Московское «Динамо» вырвало победу у СКА в матче КХЛ
  • 17:19
    • Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован
  • 16:51
    • «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ
  • 19:58
    • «Борнмут» и «Челси» идут дальше в Кубке Англии, а «Брентфорд» покидает турнир
  • 19:34
    • «Ак Барс» совершил камбэк и обыграл «Барыс» в матче КХЛ
  • 19:15
    • Романо: ПСЖ согласовал условия личного контракта с Кварацхелией
  • 18:59
    • «Лечче» обыграл «Эмполи», «Аталанта» потеряла очки с «Удинезе»
    Все новости спорта

    Разгрома не будет

    «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Франции 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Сент-Этьен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Руис
    12 января в 17-м туре чемпионате Франции по футболу сыграют «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: сейчас «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1 с 40 очками.

    Последние матчи: в Суперкубке Франции подопечные Луиса Энрике одержали очень непростую победу со счетом 1:0 над «Монако», забив единственный мяч уже в компенсированное время.

    ПСЖ — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Фабиан Руис прострелил в штрафной и всеми забытый Усман Дембеле спокойно закатил мяч в сетку. В остальном игра была абсолютно равна, но больше повезло «ПСЖ», который и забрал трофей турнира.

    Ранее была победа в Кубке Франции над «Лансом» (2:1) и в Лиге 1 в гостях над «Монако» (4:2).

  • Пять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
  • Европейским клубам пора продемонстрировать трансферный креатив
  • 09/01/2025

    • Не сыграют: травмированы — Кимпембе (з), Коло Муани (н), под вопросом участие Доннаруммы (в) и Нуну Мендеша (з).

    Состояние команды: в чемпионате Франции «ПСЖ» уверенно лидирует с большим отрывом, но игра команды сейчас не вызывает какого-то восторга. Многие победы одерживаются чисто на классе и без особого запаса прочности.

    Внутри коллектива тоже все неспокойно, постоянно приходят слухи о конфликте Луиса Энрике то с одним, то с другим футболистом. Не лучшим образом дело обстоит на международной арене, где «ПСЖ» пока не гарантировал себе выход в плей-офф и может вообще туда не попасть.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: после 16 матчей «Сент-Этьен» идет на 16-й строчке в Лиге 1 с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата на своем поле был уверенно обыгран крепкий «Реймс» (3:1). Первый тайм остался за соперником, который выиграл его со счетом 1:0.

    После перерыва «зеленые» включились и смогли трижды поразить ворота «Реймса» Дублем в этой встрече отметился ганец Боакье (это его первые голы за «СЭ»), а еще один мяч у бельгийского форварда Стассена.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого было поражение в Кубке Франции от «Марселя» (0:4) и в чемпионате от «Тулузы» (1:2).

    Не сыграют: дисквалицирован — Сиссоко (н), травмированы — Макон (з), Олд (п), Баджи (н), Монкодюи (п), под вопросом выход Давиташвили (п) и Муффека (п).

    Состояние команды: неделю назад главным тренером команды стал норвежец Эйрик Хорнеланн, отлично работавший на своей родине с «Бранном». В первом же матче под его руководством «Сент-Этьен» смог обыграть крепкий «Реймс» (3:1).

    Пока новый наставник не стал ничего кардинально менять в игре команды, а ограничился некоторыми перестановками в составе и они уже дали результат. Так, в основе появился Боакье и сразу оформил дубль.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2021/22 «ПСЖ» обе встречи выиграл с одинаковым счетом 3:1

    • В этом сезоне в Лиге 1 «ПСЖ» не проиграл ни одного матча и всего 4 игры завершил вничью

    • «Сент-Этьен» пропустил больше всех в чемпионате — 35 мячей, при этом забив 15 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,09, а на «Сент-Этьен» — 20,7, ничью букмекеры оценивают в 14,0.

    Тотал меньше 4,5 идет за 1,62, а тотал больше 4,5 можно взять за 2,38.

    Прогноз: все-таки очень большая фора для матчей этих соперников. «ПСЖ» уже очень давно никого не громил, а «зеленые» находятся на подъеме после смены главного тренера. Да, они играют гораздо хуже на выезде и несколько раз крупно «улетали» в этом чемпионате, но это было при прежнем наставнике Даль Ольо.

    Основная ставка: победа «Сент-Этьена» с форой +3 за 1,76.

    Прогноз: часто парижане долго раскачиваются и играют вальяжно в первой половине матча, особенно если матч не против конкурента, поэтому можно рискнуть и заиграть такой исход. Гости могут выстоять в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: «Сент-Этьен» не проиграет в первом тайме за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Солфорд Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСВ — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баффало — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Разгрома не будет
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры