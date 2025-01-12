12 января в 17-м туре чемпионате Франции по футболу сыграют «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: сейчас «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1 с 40 очками.

Последние матчи: в Суперкубке Франции подопечные Луиса Энрике одержали очень непростую победу со счетом 1:0 над «Монако», забив единственный мяч уже в компенсированное время.

Фабиан Руис прострелил в штрафной и всеми забытый Усман Дембеле спокойно закатил мяч в сетку. В остальном игра была абсолютно равна, но больше повезло «ПСЖ», который и забрал трофей турнира.

Ранее была победа в Кубке Франции над «Лансом» (2:1) и в Лиге 1 в гостях над «Монако» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Кимпембе (з), Коло Муани (н), под вопросом участие Доннаруммы (в) и Нуну Мендеша (з).

Состояние команды: в чемпионате Франции «ПСЖ» уверенно лидирует с большим отрывом, но игра команды сейчас не вызывает какого-то восторга. Многие победы одерживаются чисто на классе и без особого запаса прочности.

Внутри коллектива тоже все неспокойно, постоянно приходят слухи о конфликте Луиса Энрике то с одним, то с другим футболистом. Не лучшим образом дело обстоит на международной арене, где «ПСЖ» пока не гарантировал себе выход в плей-офф и может вообще туда не попасть.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: после 16 матчей «Сент-Этьен» идет на 16-й строчке в Лиге 1 с 16 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата на своем поле был уверенно обыгран крепкий «Реймс» (3:1). Первый тайм остался за соперником, который выиграл его со счетом 1:0.

После перерыва «зеленые» включились и смогли трижды поразить ворота «Реймса» Дублем в этой встрече отметился ганец Боакье (это его первые голы за «СЭ»), а еще один мяч у бельгийского форварда Стассена.

До этого было поражение в Кубке Франции от «Марселя» (0:4) и в чемпионате от «Тулузы» (1:2).

Не сыграют: дисквалицирован — Сиссоко (н), травмированы — Макон (з), Олд (п), Баджи (н), Монкодюи (п), под вопросом выход Давиташвили (п) и Муффека (п).

Состояние команды: неделю назад главным тренером команды стал норвежец Эйрик Хорнеланн, отлично работавший на своей родине с «Бранном». В первом же матче под его руководством «Сент-Этьен» смог обыграть крепкий «Реймс» (3:1).

Пока новый наставник не стал ничего кардинально менять в игре команды, а ограничился некоторыми перестановками в составе и они уже дали результат. Так, в основе появился Боакье и сразу оформил дубль.

Статистика для ставок

В сезоне 2021/22 «ПСЖ» обе встречи выиграл с одинаковым счетом 3:1

В этом сезоне в Лиге 1 «ПСЖ» не проиграл ни одного матча и всего 4 игры завершил вничью

«Сент-Этьен» пропустил больше всех в чемпионате — 35 мячей, при этом забив 15 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,09, а на «Сент-Этьен» — 20,7, ничью букмекеры оценивают в 14,0.

Тотал меньше 4,5 идет за 1,62, а тотал больше 4,5 можно взять за 2,38.

Прогноз: все-таки очень большая фора для матчей этих соперников. «ПСЖ» уже очень давно никого не громил, а «зеленые» находятся на подъеме после смены главного тренера. Да, они играют гораздо хуже на выезде и несколько раз крупно «улетали» в этом чемпионате, но это было при прежнем наставнике Даль Ольо.

Основная ставка: победа «Сент-Этьена» с форой +3 за 1,76.

Прогноз: часто парижане долго раскачиваются и играют вальяжно в первой половине матча, особенно если матч не против конкурента, поэтому можно рискнуть и заиграть такой исход. Гости могут выстоять в первые 45 минут.

Дополнительная ставка: «Сент-Этьен» не проиграет в первом тайме за 3,20.