Тренер сборной Украины: Чтобы на этом уровне играть, нужно свои моменты забивать

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украиныпрокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

«В раздевалке все ребята расстроены. Результат — негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч.

Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: "Давайте будем готовиться к матчу с Боснией".

На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты — забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами.

В перерыве был разговор, что нужно выше встречать, не стоять на двух ногах. Видели, какая передача пошла, Сидорчук в фланг, побежал. Еще был Харатин. Ну, что уже сейчас говорить.

Как штаб работает во время матча? Шовковский вместе с Анненковым. Кампомар он с планшетом работает, говорит Шовковскому. Мне говорили еще раньше, что нужно менять Шапаренко.

Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко — два одинаковых, опорники". Они еще просили на 62-й минуте, я ответил, что еще рано.

Очень благодарен болельщикам. Впервые играл при такой поддержке. В городе, на тренировке люди подходили и благодарили. Прошу прощения, что не победили», — сказал Петраков в эфире «Головна команда».