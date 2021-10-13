«Оренбург» дома обыграл «Текстильщик»

Фрагмент матча Фото: «Оренбург»
Голами в составе победителей отметились Владимир Сычевой и Николай Титков.
На 74-й минуте «Текстильщик» остался в меньшинстве из-за удаления Виктора Сергеева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Текстильщик Иваново 2:0
Голы: 1:0 Vladimir Sychevoi (14'), 2:0 Nikolay Titkov (пенальти) (40') Предупреждения: Михаил Сиваков (18'), Вадим Карпов (30'), Виктор Сергеев (69'), Виктор Сергеев (74'), Andrei Hripkov (80'), Вадим Стеклов (87'), Илья Мосейчук (90 + 1')
«Оренбург» имеет 37 очков и лидирует в таблице ФНЛ. «Текстильщик» с 14 очками на 17 позиции.