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    «Оренбург» дома обыграл «Текстильщик»

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    В матче 17 тура российской лиги ФНЛ «Оренбург» на своем поле победил «Текстильщик» со счетом 2:0.

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    Фрагмент матча

    Голами в составе победителей отметились Владимир Сычевой и Николай Титков.

    На 74-й минуте «Текстильщик» остался в меньшинстве из-за удаления Виктора Сергеева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — Текстильщик Иваново 2:0
    Голы: 1:0 Vladimir Sychevoi (14'), 2:0 Nikolay Titkov (пенальти) (40') Предупреждения: Михаил Сиваков (18'), Вадим Карпов (30'), Виктор Сергеев (69'), Виктор Сергеев (74'), Andrei Hripkov (80'), Вадим Стеклов (87'), Илья Мосейчук (90 + 1')

    «Оренбург» имеет 37 очков и лидирует в таблице ФНЛ. «Текстильщик» с 14 очками на 17 позиции.

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