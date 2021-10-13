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    Пасторе: Месси может одним действием выиграть матч

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    Бывший игрок ПСЖ и сборной Аргентины Хавьер Пасторе высоко отозвался о форварде парижан Лионеле Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Есть игроки, от которых можно чему-то научиться, даже просто смотря на них. Таких мало. Месси — выдающийся игрок. Он может одним действием выиграть матч. Мы видели это в игре с Ман Сити — он ускорился, принял пас и пробил, будто это что-то простое. Он может решать в одиночку, даже когда ему 34 года, мы видим это.

    Я видел его на тренировках в сборной, в тренажерном зале. Ты знаешь, что это лучший игрок мира, а затем видишь его в тренажерке за два часа до начала тренировки.

    Когда видишь такое, понимаешь, что молодым или нам, обычным футболистам, нужно делать намного больше, чтобы приблизиться к нему», — сказал Пасторе RMC Sport.

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