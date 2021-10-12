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    Украина — Босния и Герцеговина прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

    Украина — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Украина» — «Босния и Герцеговина» в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

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    В турнирной таблице «Украина» занимает 2 место с 8 очками, «Босния и Герцеговина» — 3 место с 6 очками.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Босния и Герцеговина». Коэффициент ставки — 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Украина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Украина — Босния и Герцеговина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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