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    Уйдет ли Украина в отрыв от ближайшего преследователя?

    Украина — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Босния и Герцеговина
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    Андрей Ярмоленко
    Во вторник, 12 октября, сборная Украины на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группа D, которая пройдет во Львове, начнется в 21:45 по московскому времени. Украина — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Украина

    Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы D, имея на своем счету 8 очков.

    «Желто-синие» в этом отборочном цикле стартовали с пяти подряд ничьих — против Франции (1:1 и 1:1), Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1 и 2:2). И лишь в предыдущем туре подопечные Александра Петракова одолели финнов в гостях (2:1).

    На Евро-2020 украинцы добрались до четвертьфинала, победив по ходу турнира только Северную Македонию (2:1) и Швецию (2:1 д.в.). Они вылетели после крупного поражения от Англии (0:4).

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    Из-за травм за сборную Украины не могут играть Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Александр Зинченко и Виталий Буяльский.

    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины расположилась на третьей строчке в группе D, набрав 6 баллов при одной игре в запасе.

    «Драконы» набрали 1 очко в противостоянии с Францией (0:1 и 1:1), обыграли и сыграли вничью с Казахстаном (2:0 и 2:2), а также разошлись миром с Финляндией (2:2).

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    • На чемпионат Европы команда Ивайло Петева не попала, а в летних товарищеских матчах сыграла вничью с Черногорией (0:0) и потерпела поражение от Дании (0:2).

    После игры с Казахстаном в лазарет Боснии и Герцеговины попали Матео Сушич, Миралем Пьянич, Стипе Лончар и Марио Вранчич. Коронавирусом заболел Синиша Саничанин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Украины — 1.75, победа сборной Боснии и Герцеговины — 4.60, ничья — 3.80.

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    Обе команды находятся в такой ситуации, когда им нужно набирать очки, в то время как поражение сведет к минимуму шансы на второе место.

    В чуть более выигрышном положении находятся «драконы», у которых есть игра в запасе, но в их триумф верится с трудом, учитывая кадровые проблемы и фактор выездного поля.

    Да, у команды Петракова слишком много ничьих, но вырвать победу, как это было в недавней встрече с Финляндией, она все же способна. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Украины в один мяч или ничья» за 1.81.

    Также попробуем ставку «индивидуальный тотал сборной Украины больше 1,5» за 1.90. Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук пребывают в хорошей форме, поэтому боснийцам придется хорошо поработать не только в атаке, но и в обороне.

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    Украина — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Уйдет ли Украина в отрыв от ближайшего преследователя?
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