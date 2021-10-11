Румыния — Армения: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Румыния» занимает 4 место с 10 очками, «Армения» — 3 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Армения» — «Румыния» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Румыния» — «Армения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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