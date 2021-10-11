В понедельник, 11 октября, сборная Румынии на своем поле примет команду Армении в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы J, которая пройдет в Бухаресте, начнется в 21:45 по московскому времени. Румыния — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Сборная Румынии занимает четвертое место в турнирной таблице группы J, имея на своем счету 10 очков.

Подопечные Мирела Рэдоя набрали 4 балла в противостоянии с Северной Македонией (3:2 и 0:0), обыграли Исландию (2:0) и Лихтенштейн (2:0), дважды уступили Германии (0:1 и 1:2), один раз — Армении (2:3).

На Евро-2020 «трехцветные» не отобрались, а в летних товарищеских матчах проиграли Грузии (1:2) и Англии (0:1).

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Из-за травм за сборную Румынии не сыграют Дорин Ротариу, Флорин Тэнасе, Денис Дрэгуш и Денис Алибек.

Армения

Сборная Армении расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы J с 12 баллами.

Команда Хоакина Капарроса вырвалась в лидеры благодаря победам над Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2), но после этого она разошлась миром с Северной Македонией (0:0), Лихтенштейном (1:1) и Исландией (1:1), а также крупно проиграла Германии (0:6).

В летних товарищеских матчах армяне сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Швеции (1:3). Их последняя победа датируется 31 марта, когда они были сильнее румын.

Среди травмированных у сборной Армении значится защитник «Аполлона Смирнис» Андре Чалишир.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Румынии — 1.62, победа сборной Армении — 5.60, ничья — 3.90.

Обе команды крайне мотивированы на игру, поскольку ведут борьбу за второе место в группе, дающее право попасть в мини-турнир, где будут разыграны дополнительные путевки на мундиаль.

«Трехцветные» в октябре достойно проиграли Германии, но то же самое было и в первом круге, поэтому нам кажется, что эксперты переоценивают их возможности.

Чем вообще запомнилась Румыния в этом отборе? Только домашней победой над Северной Македонией, тогда как главным достоинством армян является то, что они потерпели всего одно поражение, да и то в гостях у Германии. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 2.30.

Также возьмем «тотал меньше 2,5» за 1.90, поскольку ожидаем закрытой и осторожной игры от обеих сборных.