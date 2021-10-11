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    Выстоит ли Армения в Бухаресте?

    Румыния — Армения. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Армения
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    Футболисты сборной Армении
    В понедельник, 11 октября, сборная Румынии на своем поле примет команду Армении в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы J, которая пройдет в Бухаресте, начнется в 21:45 по московскому времени. Румыния — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Румыния

    Сборная Румынии занимает четвертое место в турнирной таблице группы J, имея на своем счету 10 очков.

    Подопечные Мирела Рэдоя набрали 4 балла в противостоянии с Северной Македонией (3:2 и 0:0), обыграли Исландию (2:0) и Лихтенштейн (2:0), дважды уступили Германии (0:1 и 1:2), один раз — Армении (2:3).

    На Евро-2020 «трехцветные» не отобрались, а в летних товарищеских матчах проиграли Грузии (1:2) и Англии (0:1).

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    Из-за травм за сборную Румынии не сыграют Дорин Ротариу, Флорин Тэнасе, Денис Дрэгуш и Денис Алибек.

    Армения

    Сборная Армении расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы J с 12 баллами.

    Команда Хоакина Капарроса вырвалась в лидеры благодаря победам над Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2), но после этого она разошлась миром с Северной Македонией (0:0), Лихтенштейном (1:1) и Исландией (1:1), а также крупно проиграла Германии (0:6).

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    • В летних товарищеских матчах армяне сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Швеции (1:3). Их последняя победа датируется 31 марта, когда они были сильнее румын.

    Среди травмированных у сборной Армении значится защитник «Аполлона Смирнис» Андре Чалишир.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Румынии — 1.62, победа сборной Армении — 5.60, ничья — 3.90.

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    Обе команды крайне мотивированы на игру, поскольку ведут борьбу за второе место в группе, дающее право попасть в мини-турнир, где будут разыграны дополнительные путевки на мундиаль.

    «Трехцветные» в октябре достойно проиграли Германии, но то же самое было и в первом круге, поэтому нам кажется, что эксперты переоценивают их возможности.

    Чем вообще запомнилась Румыния в этом отборе? Только домашней победой над Северной Македонией, тогда как главным достоинством армян является то, что они потерпели всего одно поражение, да и то в гостях у Германии. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 2.30.

    Также возьмем «тотал меньше 2,5» за 1.90, поскольку ожидаем закрытой и осторожной игры от обеих сборных.

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    Румыния — Армения: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Выстоит ли Армения в Бухаресте?
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