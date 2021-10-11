Хорватия — Словакия прямая трансляция 11.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Хорватия» занимает 1 место с 16 очками, «Словакия» — 4 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Словакия» — «Хорватия» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Хорватия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хорватия» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.17.

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Матч между командами «Хорватия» и «Словакия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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