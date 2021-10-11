Хорватия
Хорваты в марте стартовали в отборе ЧМ выездным поражением от Словении (0:1), но вернувшись домой победили Кипр (1:0) и Мальту (3:0).
Летом команда Златко Далича провела товарняки с Арменией (1:1) и Бельгией (0:1), а на Евро вышла из группы с Англией (0:1), Чехией (1:1) и Шотландией (3:1), но попала в 1/8 финала на Испанию (3:5 д.в.)
В сентябре сборная Хорватии в гостях разошлась миром с Россией (0:0) и победила Словакию (1:0), а на выезде разгромила Словению (3:0).
В последнем матче хорваты разгромили сборную Кипра (3:0) и с 16 очками и разницей мячей 11-1 возглавляют группу Н.
Словакия
Словаки начали отбор к ЧМ потеряв очки с Кипром (0:0) на выезде и Мальтой (2:2) дома, после чего победили сборную России на своем поле — 2:1.
Летом команда Штефана Тарковича сыграла «товарняки» с Австрией (0:0) и Болгарией (1:1), а на Евро не вышла из группы с Польшей (2:1), Швецией (0:1) и Испанией (0:5).
В сентябре сборная Словакии обменялась в гостях голами со Словенией (1:1), на своем поле уступила Хорватии (0:1) и победал Кипр (2:0).
В последнем матче словаки уступили на выезде России (0:1) из-за автогола, доминируя по игре, и с 9 очками идут на 4-м месте при разнице мячей 7-6.
Прогноз и ставка
На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью в основное время — 4.40, а на победу Словакии — 7.20.
Команды встречались в отборе к Евро-2020. Хорваты победили со счетом 4:0 на выезде и со счетом 4:1 дома.
Хозяева выглядят явными фаворитами матча. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок