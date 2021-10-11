Встреча 8-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Хорватии и Словакия состоится 11 октября. Матч пройдет на арене «Градски врт» (Осиек, Хорватия) и начнется в 21:45 мск. Хорватия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорваты в марте стартовали в отборе ЧМ выездным поражением от Словении (0:1), но вернувшись домой победили Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

Летом команда Златко Далича провела товарняки с Арменией (1:1) и Бельгией (0:1), а на Евро вышла из группы с Англией (0:1), Чехией (1:1) и Шотландией (3:1), но попала в 1/8 финала на Испанию (3:5 д.в.)

В сентябре сборная Хорватии в гостях разошлась миром с Россией (0:0) и победила Словакию (1:0), а на выезде разгромила Словению (3:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В последнем матче хорваты разгромили сборную Кипра (3:0) и с 16 очками и разницей мячей 11-1 возглавляют группу Н.

Словакия

Словаки начали отбор к ЧМ потеряв очки с Кипром (0:0) на выезде и Мальтой (2:2) дома, после чего победили сборную России на своем поле — 2:1.

Летом команда Штефана Тарковича сыграла «товарняки» с Австрией (0:0) и Болгарией (1:1), а на Евро не вышла из группы с Польшей (2:1), Швецией (0:1) и Испанией (0:5).

В сентябре сборная Словакии обменялась в гостях голами со Словенией (1:1), на своем поле уступила Хорватии (0:1) и победал Кипр (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В последнем матче словаки уступили на выезде России (0:1) из-за автогола, доминируя по игре, и с 9 очками идут на 4-м месте при разнице мячей 7-6.

Прогноз и ставка

На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью в основное время — 4.40, а на победу Словакии — 7.20.

Команды встречались в отборе к Евро-2020. Хорваты победили со счетом 4:0 на выезде и со счетом 4:1 дома.

Хозяева выглядят явными фаворитами матча. Прогнозируем, что Хорватия победит .