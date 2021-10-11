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    Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией

    Хорватия — Словакия. Прогноз (к. 2.17) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Словакия
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    Сборная Хорватии
    Встреча 8-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Хорватии и Словакия состоится 11 октября. Матч пройдет на арене «Градски врт» (Осиек, Хорватия) и начнется в 21:45 мск. Хорватия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хорватия

    Хорваты в марте стартовали в отборе ЧМ выездным поражением от Словении (0:1), но вернувшись домой победили Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

    Летом команда Златко Далича провела товарняки с Арменией (1:1) и Бельгией (0:1), а на Евро вышла из группы с Англией (0:1), Чехией (1:1) и Шотландией (3:1), но попала в 1/8 финала на Испанию (3:5 д.в.)

    В сентябре сборная Хорватии в гостях разошлась миром с Россией (0:0) и победила Словакию (1:0), а на выезде разгромила Словению (3:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем матче хорваты разгромили сборную Кипра (3:0) и с 16 очками и разницей мячей 11-1 возглавляют группу Н.

    Словакия

    Словаки начали отбор к ЧМ потеряв очки с Кипром (0:0) на выезде и Мальтой (2:2) дома, после чего победили сборную России на своем поле — 2:1.

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    В сентябре сборная Словакии обменялась в гостях голами со Словенией (1:1), на своем поле уступила Хорватии (0:1) и победал Кипр (2:0).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последнем матче словаки уступили на выезде России (0:1) из-за автогола, доминируя по игре, и с 9 очками идут на 4-м месте при разнице мячей 7-6.

    Прогноз и ставка

    На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью в основное время — 4.40, а на победу Словакии — 7.20.

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    Команды встречались в отборе к Евро-2020. Хорваты победили со счетом 4:0 на выезде и со счетом 4:1 дома.

    Хозяева выглядят явными фаворитами матча. Прогнозируем, что Хорватия победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.62 и ТМ 2,5 за 1.81.

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    Хорватия — Словакия: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
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