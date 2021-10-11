Белоруссия — Чехия: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Белоруссия» занимает 5 место с 3 очками, «Чехия» — 2 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Чехия» — «Белоруссия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Белоруссия» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.79.

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