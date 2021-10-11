В матче отборочного цикла ЧМ-2022 группы E встретятся сборные Белоруссии и Чехии. Поединок пройдет на нейтральном стадионе в Казани 11 октября. Начало в 21:45 по мск. Белоруссия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

Белорусы продолжают пасти задних в таблице. У них 3 очка и последнее место после шести сыгранных матчей, в которых они потерпели 5 поражений.

Сборная Белоруссии проиграла 5 матчей подряд. Серия началась с разгромного поражения от Бельгии (0:8). В сентябре команда проиграла чехам 0:1, валлийцам 2:3 и тем же бельгийцам 0:1.

В начале октября хозяева потерпели поражение на выезде от сборной Эстонии со счетом 0:2.

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Белорусы оставались без забитых голов в четырех из пяти матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Чехия

Чехи идут на второй позиции в группе. У них 8 очков. Борьбу за вторую путевку в плей-офф, точное путевку в этап продвижения команда ведет с Уэльсом. У них одинаковое количество баллов. От лидера — Бельгии — отставание составляет 8 пунктов.

Сборная Чехии начала октябрьский сбор с ничьи. 8 октября гости провели ничейный матч с Уэльсом. Чехам помог гол Якуба Пешека и автогол вратаря валлийцев.

В сентябре помимо победы над белорусами у Чехии было крупное выездное поражение от Бельгии (0:3).

Нужно добавить, что чешская сборная не забивала больше одного мяча в 5 из 7 последних официальных матчей.

Прогноз и ставка

На сборную Белоруссии букмекеры выставили котировку 11.00. У Чехии на победу стоит 1.29. Ничья оценивается коэффициентом 5.90.

Белорусы смогли выстоять в прошлой игре и пропустили всего один мяч. Им также удалось сыграть на тотал меньше против бельгийцев. Статистика чехов по забитым голам не такая уж и богатая.