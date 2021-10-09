«Спартак-2» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор гола

Футболисты «Акрона» Фото: ФК «Акрон»
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 27-й минуте забил Константин Базелюк.
Футбол. Россия. ФНЛ
Спартак-2 — Акрон 0:1
Гол: 0:1 Константин Базелюк (27') Предупреждения: Danylo Sagutkin (18'), Илья Агапов (20'), Geo Ekra (55'), Артём Делькин (64')
В турнирной таблице ФНЛ «Спартак-2» занимает седьмое место (25 очков), а «Акрон» — десятое (22 очка).
Другие результаты:
«Енисей» — «Ротор» — 1:1
«Велес» — «Краснодар-2» — 3:1
«Олимп-Долгопрудный» — «Факел» — 2:0