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    «Спартак-2» потерпел поражение от «Акрона»

    «Спартак-2» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Спартак-2» потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в домашнем матче 16-го тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:1.

    Единственный гол на 27-й минуте забил Константин Базелюк.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Спартак-2 — Акрон 0:1
    Гол: 0:1 Константин Базелюк (27') Предупреждения: Danylo Sagutkin (18'), Илья Агапов (20'), Geo Ekra (55'), Артём Делькин (64')

    В турнирной таблице ФНЛ «Спартак-2» занимает седьмое место (25 очков), а «Акрон» — десятое (22 очка).

    Другие результаты:

    «Енисей» — «Ротор» — 1:1
    «Велес» — «Краснодар-2» — 3:1
    «Олимп-Долгопрудный» — «Факел» — 2:0

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