Россия — Словакия: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Россия» занимает 2 место с 13 очками, «Словакия» — 3 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Словакия» — «Россия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Россия»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

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