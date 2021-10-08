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    Словаки снова обыграют сборную России?

    Россия — Словакия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Словакия
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    Валерий Карпин
    Сборная России сыграет на своем поле против команды Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Казани, начало — в 21:45 мск. Россия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 08 Октября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    Россия

    Сборная России после шести туров находится на втором месте в своей отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии только по дополнительным показателям. В активе обеих команд сейчас по 13 очков.

    В прошлом месяце россияне провели первые матчи под руководством Валерия Карпина, который ранее заменил на посту главного тренера Станисла Черчесова.

    Результаты порадовали, тогда как качество игры снова разочаровало. Сначала сборная сыграла вничью с Хорватией, а потом одержала победы над Кипром и Мальтой.

    И если в игре с хорватами Россия смотрелась еще более-менее, учитывая уровень соперника, то в матчах против куда более слабых Кипра и Мальты команда Карпина выглядела откровенно невзрачно.

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    Словакия

    Тем временем словаки после шести сыгранных матчей занимают в турнирной таблице группы третье место. В их активе на данный момент девять очков.

    В сентябре сборная Словакии набрала в трех матчах четыре очка. Не самый худший вариант с учетом того, с кем ей пришлось играть.

    Сначала словаки сыграли на выезде вничью со Словенией (1:1), после чего уступили на своем поле Хорватии (0:1).

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    Вторую победу в текущем отборе Словакия одержала в домашнем атче против Кипра (2:0).

    Прогноз и ставка

    На Россию в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу Словакии — за 4.95.

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    Свое пока что единственное поражение в текущем отборе россияне потерпели как раз на поле Словакии. В конце марта тогда еще команда Черчесова проиграла в Трнаве со счетом 1:2. Соперник тогда воспользовался грубейшими ошибками российской обороны.

    Есть подозрение, что и на этот раз сборная России не сможет провести идеальный матч. Во всяком случае, в играх против Кипра и Мальта россияне совершенно не убедили, а сейчас они остались еще и без Головина, потеря которого может стать ключевой.

    Ставка — победа Словакии или ничья за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.09.

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    Россия — Словакия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Словаки снова обыграют сборную России?
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