Сборная России сыграет на своем поле против команды Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Казани, начало — в 21:45 мск. Россия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Сборная России после шести туров находится на втором месте в своей отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии только по дополнительным показателям. В активе обеих команд сейчас по 13 очков.

В прошлом месяце россияне провели первые матчи под руководством Валерия Карпина, который ранее заменил на посту главного тренера Станисла Черчесова.

Результаты порадовали, тогда как качество игры снова разочаровало. Сначала сборная сыграла вничью с Хорватией, а потом одержала победы над Кипром и Мальтой.

И если в игре с хорватами Россия смотрелась еще более-менее, учитывая уровень соперника, то в матчах против куда более слабых Кипра и Мальты команда Карпина выглядела откровенно невзрачно.

К сожалению, у национальной команды есть кадровые потери. Из-за травм октябрьские матчи пропустят Александр Головин, Алексей Ионов и Денис Черышев. Между тем, Артем Дзюба получил вызов в сборную, но в итоге отказался играть в ближайших матчах, сославшись на плохую форму. Весь состав сборной смотрите здесь.

Словакия

Тем временем словаки после шести сыгранных матчей занимают в турнирной таблице группы третье место. В их активе на данный момент девять очков.

В сентябре сборная Словакии набрала в трех матчах четыре очка. Не самый худший вариант с учетом того, с кем ей пришлось играть.

Сначала словаки сыграли на выезде вничью со Словенией (1:1), после чего уступили на своем поле Хорватии (0:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Вторую победу в текущем отборе Словакия одержала в домашнем атче против Кипра (2:0).

Прогноз и ставка

На Россию в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу Словакии — за 4.95.

Свое пока что единственное поражение в текущем отборе россияне потерпели как раз на поле Словакии. В конце марта тогда еще команда Черчесова проиграла в Трнаве со счетом 1:2. Соперник тогда воспользовался грубейшими ошибками российской обороны.

Есть подозрение, что и на этот раз сборная России не сможет провести идеальный матч. Во всяком случае, в играх против Кипра и Мальта россияне совершенно не убедили, а сейчас они остались еще и без Головина, потеря которого может стать ключевой.

Ставка — победа Словакии или ничья за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.09.