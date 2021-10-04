Ахметов вызван в сборную России на матч против Словении и Словакии

Вызов Ахметова связан с травмой полузащитника «Монако» Александра Головина, который, возможно, не успеет восстановиться к ближайшим играм.
Состав национальной сборной на октябрьские матчи:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо» Москва), Денис Глушаков («Химки»), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).
Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).