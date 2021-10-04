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    Ахметов вызван в сборную России на матч против Словении и Словакии

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    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к предстоящим матчам отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    Вызов Ахметова связан с травмой полузащитника «Монако» Александра Головина, который, возможно, не успеет восстановиться к ближайшим играм.

    Состав национальной сборной на октябрьские матчи:

    Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

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    • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо» Москва), Денис Глушаков («Химки»), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва).

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

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